Formiche.net - Sul centro e il Pd è arrivato il momento di essere chiari. Il perché lo spiega Merlo

Leggi tutto su Formiche.net

Forse èilpere non ipocriti. Quando si parla, ad esempio, di riproporre una gamba moderata o centrista o schiettamente riformista nell’alleanza di sinistra non si può dimenticare la storia e né ridicolizzarla. Fuor di metafora, chi rilegge la storia del Ppi di Gerardo Bianco e di Franco Marini o la Margherita di Francesco Rutelli, Franco Marini e Arturo Parisi, sa benissimo che ilda quelle parti, e dopo la lunga esperienza della prima repubblica, non era una operazione decisa e pianificata a tavolino dall’azionista di maggioranza della coalizione di riferimento. Cioè dalla sinistra nelle sue multiformi espressioni. Si trattava, al contrario, di un progetto politico autonomo, coraggioso, realmente rappresentativo di un pezzo di società e, in ultimo, distinto e distante dall’alleato. Cioè, dal Pds o dai Ds.