"Stop agli hotel che diventano case"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Approvare una variante al piano regolatore per ridurre gli indici di edificabilità riferiti alle strutture ricettive che vengono trasformate in immobili residenziali. È quanto Umberto Pasquali ha proposto di fare al consiglio comunale per porre un freno alla progressiva perdita dei presidi che, in riviera, da sempre si occupano di accoglienza turistica, con un bago di competenze e servizi che hanno reso famosa l’ospitalità sul litorale Piceno. Il tema è stato intavolato durante l’ultima assise, e nello specifico nella discussione sulla tassa di soggiorno. Il consigliere prima ‘dissidente’ e da poco rientrato nei ranghi della maggioranza, ha fatto capire che i punti in cui intervenire per una duratura riappacificazione sono tanti e molto diversi, benché quasi tutti afferenti alla disciplina dell’urbanistica.