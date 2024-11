Thesocialpost.it - Spari in piazza nel napoletano, tragedia al culmine di una lite: muore Santo Romano, calciatore di 19 anni

A San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, unatra giovani inRaffaele Capasso si è trasformata in. Undiciannovenne,, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un proiettile al petto. Leggi anche: Siracusa, fuori strada con la moto: Gabriele Scavonea 19Lafolle Erano passati circa quaranta minuti dalla mezzanotte di venerdì 1 novembre quando, durante uno scontro tra gruppi di ragazzi, un uomo ha estratto una pistola e ha iniziato a sparare, mentre i passanti si allontanavano in preda al panico. Uno dei colpi ha raggiunto, uccidendolo. Il giovane, nato ad Acerra e residente a Volla, era incensurato e giocava come portiere in una squadra di Eccellenza della sua città. Al momento della sparatoria si trovava incon alcuni amici.