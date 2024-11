Gaeta.it - Presentazione del libro di Pierpaolo Palladino a Roma: Una rivisitazione in romanesco di Gogol

Facebook WhatsApp Twitter Venerdì 8 novembre 2024, dalle 18:00 alle 20:00, si terrà un evento culturale di notevole interesse presso la sede dell’Associazione La Primula, ubicata in via Alfredo Covelli 12/14, nella zona Centocelle – Prampolini di. Durante questa serata, sarà presentato ildiintitolato “le er naso più er Cappotto”. L’incontro sarà animato da Leone Antenone e Maurizio Rossi, ai quali si uniranno anche gli allievi del corso Duetto in atto, rendendo la serata un momento di interazione e coinvolgimento del pubblico. Ille er naso più er Cappotto “le er naso più er Cappotto” è un’opera che mescola la tradizione letteraria russa con il linguaggio e la culturanesca.