Ilfattoquotidiano.it - Pino Rinaldi: “C’è un aumento di crimini d’impulso: si uccide per cancellare chi intralcia il nostro ego. I cold case più difficili da risolvere? Il delitto di Via Poma e quello di Nada Cella”

Analizzare misteri risolti e indagare sudella cronaca nera italiana insieme a criminologi, psicologi ed esperti del settore. È l’obiettivo di ‘Detectives’, programma d’approfondimento true crime di cui, domenica in seconda serata su Rai 3, andrà in onda l’ultima di sei puntate. Una trasmissione ben accolta dai telespettatori che ha sfiorato il 7% di share e che, ha tenuto a sottolineare il conduttore, “ha uno stile sobrio e mai morboso e rientra perfettamente nel servizio pubblico”. Abbiamo raggiunto il presentatore al telefono. Com’è nato ‘Detectives’?Lo abbiamo costruito sul modello di un programma storico creato in Inghilterra dalla collaborazione tra BBC e Scotland Yard: “Crimewatch”. Noi abbiamo agito allo stesso modo attraverso la cooperazione tra Rai e Polizia di Stato.