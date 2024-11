Secoloditalia.it - Per Elly e compagni è uno “spreco” alloggiare gli agenti in hotel in Albania: meglio tende o baracche

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Uno “scandalo”, uno “”, “risorse più utili in Italia”: il delirio di Ognissanti diSchlein, ma anche del M5s seguito da quel che resta del campo largo, arriva in concomitanza con la nota spese sugli alloggi degliinper la gestione dei migranti. Contestano che gli uomini e le donne delle forze dell’ordine abbiano una stanza, un letto e un bagno, come da accordo del Viminale e non una brandina in una tenda o dentro un container. Addirittura lamentano che gli alloggi siano troppo lussuosi. Una spesa da 80 euro a notte che risveglia la leader Pd, che di solito durante i week end si nasconde e va in letargo comunicativo. Eppure i calcoli sono presto fatti, come rendono noto a tarda sera fonti del dipartimento di Pubblica sicurezza.