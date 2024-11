Parsons Dance al TAM Teatro Arcimboldi anche oggi 2 novembre

Leggi tutto su Ildenaro.it

Milano, 2 nov. (askanews) –travolge nuovamente le platee italiane con la sua danza vibrante e radiosa che è un inno alla fantasia e alla vita. Il nuovo tour “Balance of Power” ha registrato un enorme successo al TAMMilano l’12024 con la partecipazione straordinaria di Elena D’Amario, fulgido esempio di un sogno realizzato () negli Usa per un’italiana che sognava la danza. Esi replica. Davidsi dice più innamorato che mai dell’Italia: “La mia prima volta fu nell’89 e fu subito amore a prima vista. L’Italia ha cambiato la mia vita, mi ha dato potere ed energia”, afferma. Al centro del programma 2024 presentate per la prima volta in Europa due nuove produzioni: Juke e The Shape of Us. D’Amario interpreta il nuovo brano The Shape of Us e l’assolo The Balance of Power che dà il titolo al tour.