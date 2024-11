Sport.quotidiano.net - Oggi la cerimonia. La maglia numero 7: l’ultimo desiderio di Cocchi, presidente dei Veterani

a Budrio, alle 10,saluto a Roberto(nella foto), ildei, che ci ha lasciato a 83 anni. Roberto era ricoverato da qualche tempo a Bentivoglio e, da più di un anno, spingeva i suoi ragazzi, i, perché ci fosse un avvicendamento ai vertici. Si sentiva stanco, anche se i colori rossoblù erano per lui un motivo di orgoglio e soddisfazione. Così legato al Bologna e alla storia del club, da aver organizzato amichevoli benefiche in giro per l’Emilia-Romagna. Aveva espresso un, Roberto, che aveva confidato a Paola, la sua compagna e agli amici. Indossare larossoblù7, perché ai tempi del Velodromo, ’no’ (come lo chiamava Romano Fogli), correva veloce sulla fascia.