Non cambiarmi il singolo di Socionovo

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Marika, classe 1983, è una talentuosa cantautrice originaria di Civitanova affetta da spina bifida. Nella musica ha trovato ispirazione e coraggio, è il suo strumento di riscatto. Giovedì scorso ha lanciato il suo nuovo"Non", con sonorità contemporanee che fondono elementi pop e dance e il testo scritto dalla stessa artista. La cantautrice marchigiana, grazie al suo stile inconfondibile, ha conquistato il pubblico raccontando la vita nella sua forma più vera, senza alcuna maschera. Lei è un vero esempio per chi lotta per la propria indipendenza, dove trova tutta questa forza? "La forza la si trova nell’accettare i propri tempi, nel non forzare le cose, nel fare quando si vuol fare e nel fermarsi quando se ne ha bisogno. Per se stessi, prima di tutto".