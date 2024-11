Thesocialpost.it - “La pancia come un pallone”, aveva un tumore all’ovaio di 30 chili: operazione record

Un intervento straordinario ha portato alla rimozione di una massa tumorale di quasi 30 kg dall’addome di una donna di 75 anni presso l’ospedale “SS. Annunziata” di Chieti. La paziente, che per settimaneaccusato un anomalo rigonfiamento addominale e successivamente dolori acuti, è stata sottoposta a un intervento delicato e complesso. L’équipe guidata dal ginecologo Alessandro Lucidi ha dovuto affrontare sfide significative per via della dimensione eccezionale del, che ha richiesto un’chirurgica a cielo aperto. Un’eccezionale per un caso raro “Si tratta di un caso eccezionale,” ha dichiarato il dottor Lucidi, uno specialista con una lunga esperienza nella chirurgia ginecologica oncologica maturata presso ospedali di riferimento,il Gemelli di Roma.