"Illuminazione scadente e strade da recuperare"

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024), vie d’accesso senza manutenzione, nessun servizio per agevolare i residenti: la zona della "Rossola" rimane nel versante di sinistra dell’abitato di Forno, sopra il cimitero. Una zona immersa nei castagneti in cui insistono antiche strutture, oggi sistemate e abitate da famiglie. Si raggiunge a piedi attraverso un sentiero e le problematiche non sono poche. Alcuni abitanti di quella zona si sono rivolti ai consiglieri comunale Giovanna Santi e Daniele Tarantino per lanciare un sos: "Il sentiero, comunale, è abbandonato a se stesso e non è oggetto, da anni, di nessuna pulizia e alcun intervento di manutenzione – osservano -. Una pianta è caduta sui fili della corrente elettrica ed è toccato ai residenti intervenire, evitando che i fili si strappassero. Alcuni pali della corrente sono caduti e almeno 4 o 5 lampioni sono spenti, causando notevole disagio".