Ilrestodelcarlino.it - Giudici e decreto rimpatri. Santalucia (Anm) in città: "C’è un clima inquietante"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) "Lunedì sarò a Bologna per un’assemblea straordinaria che testimonia ildi inquietudine per questo modo di fare di politica e media intorno all’attuale maggioranza di governo, che priva di serenità il lavoro dei magistrati: non si può far nulla che si è etichettati come politicizzati. Fai un provvedimento che non piace e diventi ‘rosso’. È inaccettabile".