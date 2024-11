Biccy.it - Enzo Paolo in passato è stato con una famosa: “Carmen forse non lo sa”, il retroscena di Malgioglio

(Biccy.it - sabato 2 novembre 2024)Turchi eRusso stanno insieme da oltre quarant’anni e proprio qualche settimana fa il ballerino ha avuto una crisi esistenziale e ha messo in dubbio il suo rapporto con la moglie. “A lei piacciono i Superman, io non lo sono, non penso che mi abbia tradito, ma se non mi vuole più sono pronto ad andare via da casa“. Una crisi immediatamente rientrata con l’ingresso nella Casa del Grande Fratello di lei dove è rimasta una settimana ed ha consumato pure per la gioia dei cameraman. IldiTurchi eRusso, però, è molto misterioso. La ballerina un mese fa fra le pagine del settimanale Chi ha confessato che quando era giovanissima ha avuto una sfilza di corteggiatori anche celebri. “Uomini che hanno fatto follie per me? C’era un nobile spagnolo che era fissato, mandava continue dimostrazioni d’affetto, ma non era quello il mio futuro“.