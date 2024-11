Game-experience.it - Dragon Age: The Veilguard avrà espansioni e DLC? Risponde BioWare

(Game-experience.it - sabato 2 novembre 2024)- Il Creative Director diAge: The, John Epler, ha rivelato che in quel dinon hanno in programma di rilasciareoppure dei nuovi contenuti aggiuntivi dedicati interamente al gioco di ruolo, approdato su console e PC da pochi giorni. Lo sviluppatore ha preso parte ad una nuova intervista con Rollingstone, condividendo dello informazioni sull’eventuale supporto post-lancio di Thevisto il grande successo che sta ottenendo il titolo su Steam. John Epler ha quindi rivelato che adesso all’interno dihanno intenzione di concentrarsi sullo sviluppo del nuovo capitolo della serie di Mass Effect, dovendo di conseguenza evitare di impiegare delle risorse nella produzione di contenuti aggiuntivi perAge: Theper evitare di allungare ulteriormente i tempi di sviluppo.