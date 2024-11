Ilveggente.it - Camila Giorgi, non è tutto oro quel che luccica: sbugiardata così

è stata beccata in flagrante: non poteva più nasconderlo. A vederla nelle foto e nei video che posta sui social da qualche tempo a questa parte, non potrebbe sembrare più felice di. E probabilmente lo è per davvero, la splendida, che ormai da qualche mese ha deciso di voltare pagina e di iniziare a scrivere, da zero, un nuovo capitolo della sua vita., non èoroche(LaPresse) – Ilveggente.itSbaglia chi crede che il suo addio al tennis sia arrivato dalla sera alla mattina. Quando Silvia Toffanin l’ha invitata nello studio di Verissimo, la prima cosa che l’atleta ha voluto sottolineare è stata proprio questa: che la decisione di farlo la covava, cioè, già da un bel po’ di tempo.