Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Noah Okafor non parte più. Almeno finché c’è Fonseca…

Leggi tutto su Dailymilan.it

è diventato imprescindibile e ha preso il posto di Rafael Leao: Paulo Fonseca ha bloccato la cessione Da riserva con il futuro a rischio, a uomo ormai imprescindibile per Paulo Fonseca, tanto da aver occupato il posto di Rafael Leao nelle gerarchie del tecnico portoghese:si è preso definitivamente ile lo ha fatto con l’impegno e il lavoro. Esattamente le cause che, invece, hanno portato il numero dieci rossoneri a veder sfumare la titolarità. Se fino a poco fa l’attaccante svizzero non convinceva dal punto di vista delle prestazioni e il suo futuro sembrava a rischio, adesso grazie alla fiducia datagli da mister Paulo Fonsecaha trovato continuità e allo stesso tempo condizione.