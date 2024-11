Informazioneoggi.it - Bonus Asilo Nido 2025: esultano le famiglie, in arrivo più di 3.000 euro

Leggi tutto su Informazioneoggi.it

(Informazioneoggi.it - sabato 2 novembre 2024) È stato rinnovato e potenziato il. Per iltantissimeavranno a disposizione un incredibile sussidio economico. È diventato sempre più difficile trovare posto presso gli asili, per iscrivere i propri figli. La problematica è particolarmente avvertita nellein cui entrambi i genitori lavorano e non possono contare sull’aiuto di familiari o baby sitter. Anche nelsi potrà beneficiare del(informazioneoggi.it)I costi delle rette, poi, sono spesso insostenibili (in alcune città superano i 600) e precludono l’iscrizione ai ceti meno abbienti. I nuclei in difficoltà, dunque, potrebbero avere seri problemi nel reperire le risorse economiche necessarie per garantire la frequentazione delle scuole ai propri figli. Per tale motivo, nell’ultimo biennio, ilè stato una delle misure di sostegno più amate.