Aveva un tenore di vita ‘sospetto’ scattano i controlli | sequestrati beni per mezzo milione

Bologna, 2 novembre 2024 –unditroppo elevato per quello che dichiarava al fisco. Ed è per questo che sono scattati i sospetti e successivamente inei confronti di un italiano di 54 anni, pluripregiudicato, che sin dagli anni '90 ha commesso numerosi reati contro il patrimonio e, in veste di "titolare occulto" di un'attività commerciale del territorio, ha collocato ingenti somme di denaro contante nei circuiti legali dell'economia. Nei suoi confronti la Divisione Anticrimine della polizia ha sequestratodel valore di circa 500.000 euro, in esecuzione di un decreto del Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione. Il sequestro comprende diversi, tra i quali un'azienda che si trova nel territorio bolognese, un'autovettura e diversi conti correnti.