Animali, due gatti uccisi con petardi in bocca ad Halloween

Duesono statinella notte dia Storo, in provincia di Trento. Ai duesarebbero stati fatti scoppiare deiin. La denuncia arriva dall’Aidaa, Associazione Italiana Difesaed Ambiente Aidaa. “Un gesto tremendo – si legge in una nota – che però pare essere opera di un gruppo di giovani criminali che nulla avrebbero a vedere con satanisti ed esoterici”., Aidaa offre ricompensa da 2.500 euro per individuare autori del crimine L’Aidaa annuncia l’invio in giornata di una denuncia e promette una ricompensa di 2.500 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia formale rilasciata ai termini di legge davanti alle autorità che stanno indagando permetterà l’individuazione e la condanna definitiva degli autori di questo crimine.