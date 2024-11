Ilrestodelcarlino.it - Ancona Contro la Samb gara della verità

Un derby può svoltare una stagione? Storicamente sì, soprattutto se si considera che a novembre i campionati entrano nel vivo e cominciano a venire fuori i reali valorI tecnici di tutte le squadre. Anche il Girone F non fa eccezione e sta iniziando gradualmente a delineare la sua fisionomia: sembra ormai chiaro che la lotta per la promozione verrà ristretta alle varieenedettese, Chieti, Teramo e L’aquila, con squadre come Fossombrone, Vigor Senigallia e Atletico Ascoli pronte a recitare il ruolo di mine vaganti. E l’? Difficile capirlo esattamente, anche perché i dorici, dopo queste prime giornate, non hanno ancora dato l’impressione di essere una squadra stabile e quadrata, ma questo era anche preventivabile viste le difficoltà extracalcistiche vissute la scorsa estate.