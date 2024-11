Thesocialpost.it - Alluvione in Spagna, l’impresa eroica di 10 infermiere: salvati 124 anziani. “Li abbiamo presi in braccio uno a uno”

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Diecieroiche hanno salvato 124di una residenza a Sedavì, vicino Valencia, portandoli inai piani superiori mentre un’devastante sfondava porte e finestre della struttura. Gli ospiti della residenza Novaedat, purtroppo seriamente danneggiata da acqua e fango, sono tutti in buone condizioni grazie all’azione coraggiosa e rapida del personale. Le, senza alcun piano di emergenza operativo, hanno agito con prontezza, caricando i pazienti sulle spalle e facendoli salire per le scale, poiché l’ascensore era già fuori uso.Leggi anche: Corleone, incidente moto contro trattore: morto il 22enne Giuseppe Graziano In un’intervista a El Periòdico, una delleha raccontato i drammatici momenti vissuti: “Alcunihanno delle ferite da curare, altri hanno trascorso la notte senza ossigeno.