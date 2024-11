Ilrestodelcarlino.it - Vis, Okoro: "Con i compagni intesa speciale". Da Pescara al "Benelli" in quasi seicento

"Con imi sto trovando molto bene,ho una buonacon tutti loro. In particolare con Marcello Orellana che in occasione della doppietta al Carpi mi ha fornito l'assist per il secondo gol. Alla Vis Pesaro ci sono giocatori di qualità come Joe Obi e Manuel Pucciarelli che mi danno tutti i giorni dei consigli di cui cerco di farne tesoro per continuare a migliorare", sono queste le parole dell' attaccante classe 2005 Alvinai microfoni di Sky. Alvin è infatti solo una delle tante giovani sorprese di questo inizio di stagione biancorosso. Dopo le esperienze con il settore primavera di Pordenone e Venezia, l'attaccante nato a Vicenza ma di famiglia nigeriana, si sta ritagliando il suo spazio anche tra i professionisti,in una rosa,quella pesarese,piena di talento.