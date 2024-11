Liberoquotidiano.it - Ue, da lunedì commissari sulla graticola: la parola al Parlamento

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: Bruxelles, 31 ott. (Adnkronos) - La prossima sarà una settimana memorabile per l'Ue. Oltre all'Eurogruppo/Ecofin,e martedì, si terranno la riunione della Comunità Politica Europea (Epc) e del Consiglio Europeo informale a Budapest, giovedì e venerdì. A metà settimana ci saranno anche le elezioni presidenziali americane, l'evento più importante della settimana, che anche a Bruxelles verrà vissuto con il fiato sospeso. E' talmente rilevante, per l'Ue, che la sera di giovedì i leader terranno una cena dedicata proprio al risultato del voto Usa, dopo la riunione della Epc e prima del summit informalecompetitività, dove è atteso anche Mario Draghi. Come se non bastasse, dafino a giovedì 7 e poi ancora martedì 12 novembre, si terranno le audizioni parlamentari dei 26 candidatiper la von der Leyen bis.