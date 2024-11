Torino vs Fiorentina: le probabili formazioni (Di venerdì 1 novembre 2024) Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre stanno vivendo momenti differenti, con i granata alla ricerca di continuità e i viola che si sono inseriti nella zona Champions. Torino vs Fiorentina si giocherà domenica 3 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico. Torino VS Fiorentina: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata stanno attraversando una fase di incertezza dopo l’inizio brillante che li aveva portati anche in vetta alla classifica. La squadra di Vanoli ha perso quattro delle ultime cinque partite ed è scivolata al nono posto con 14 punti. C’è bisogno di ritrovarsi in fretta se l’ambizione è quella di ritornare in Europa. I viola, invece, continuano a volare tanto da occupare il terzo posto in classifica a meno sei dalla vetta. Sport.periodicodaily.com - Torino vs Fiorentina: le probabili formazioni Leggi tutto su Sport.periodicodaily.com (Di venerdì 1 novembre 2024) Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre stanno vivendo momenti differenti, con i granata alla ricerca di continuità e i viola che si sono inseriti nella zona Champions.vssi giocherà domenica 3 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata stanno attraversando una fase di incertezza dopo l’inizio brillante che li aveva portati anche in vetta alla classifica. La squadra di Vanoli ha perso quattro delle ultime cinque partite ed è scivolata al nono posto con 14 punti. C’è bisogno di ritrovarsi in fretta se l’ambizione è quella di ritornare in Europa. I viola, invece, continuano a volare tanto da occupare il terzo posto in classifica a meno sei dalla vetta.

