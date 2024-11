Lanazione.it - Siena, successo per la terza edizione della Notte dei Santi

(Di venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 - Si è tenuta ieri sera aladei” presso il Pala Orlandi-Costone. L’evento è stato promosso dal Servizio per la Pastorale Giovanile, il Servizio per la Pastorale dei Migranti, il Servizio per la cooperazione missionaria tra le Chiese ed il Servizio Caritas dell’Arcidiocesi di– Colle di Val D’Elsa – Montalcino. Presenti oltre 150 persone. Si sono esibiti otto gruppi sul palco del Costone con diverse performance arrivati da tutto il territorio diocesano. Il tema scelto quest'anno è stata la "tà". Tra loro da segnalare la band "8x1000" formata tutta da sacerdoti, suore e laici e la presenza alla tastiera del Cardinale Lojudice. La serata è stata animata dal Coro Don Bosco diretto da Emiliano D'Ambrosio e l'accoglienza anche dei più piccoli, invece, è stata curata dalle Scintille di Maria.