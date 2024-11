Serie A 2024 2025 oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo la decima giornata

Serie A 2024/2025 si è concluso con il ritorno alla vittoria della Roma e il successo della Lazio sul campo del Como. In testa, il Napoli batte anche il Milan e tenta il primo allungo, confermando il deciso cambio di marcia rispetto alla passata stagione, rispetto alla quale, dopo dieci giornate, vede un +7 in classifica. A guidare la classifica delle migliori è l’Udinese, con un exploit da +9 punti, mentre a chiudere la classifica sono il Milan (-8 con una partita da recuperare) e la Juventus (-5). Ecco la classifica a confronto con la scorsa stagione. Leggi tutto su Sportface.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: Il decimo turno dellasi è concluso con il ritorno alla vittoria della Roma e il successo della Lazio sul campo del Como. In testa, il Napoli batte anche il Milan e tenta il primo allungo, confermando il deciso cambio di marcia rispetto alla passata stagione, rispetto alla quale,dieci giornate, vede un +7 in classifica. A guidare la classifica delle migliori è l’Udinese, con un exploit da +9 punti, mentre a chiudere la classifica sono il Milan (-8 con una partita da recuperare) e la Juventus (-5). Ecco la classifica acon la scorsa stagione.

