Ilgiorno.it - Seregno sale in cattedra. Un Piano clima da premio contro i disastri annunciati

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Il Comune diè un esempio per tutta l’Italia per quanto riguarda le buone pratiche. Nei giorni scorsi il sindaco Alberto Rossi si è recato a Padova per ildi City Vision, che viene assegnato ogni anno ai migliori progetti innovativi della penisola. Un riconoscimento importante che viene consegnato in occasione di un momento particolarmente significativo: gli stati generali delle città intelligenti. Quattro le realtà italiane selezionate dalla giuria.si è distinta con il progetto: “Una città per vivere bene – Il“. Il cammino è appena cominciato, ma le azioni previste in città sono già state definite: depavimentazione, nuove alberature, tetti verdi, parchi dell’acqua, piazze d’acqua, sistemi di drenaggio, sensori urbani.