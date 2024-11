Scurati torna ad attaccare la destra al governo | Il rifiuto di dirsi antifascisti minaccia la democrazia

Leggi tutto su Open.online

(Open.online - venerdì 1 novembre 2024)- Antonio, la sera del primo novembre, è ospite di Marco Damilano nel programma Il cavallo e la torre, su Rai 3. La stessa emittente sulla quale, lo scorso 25 aprile, sarebbe dovuto andare in onda un monologo dello scrittore, poi bloccato in un rimpallo di responsabilità che ha coinvolto viale Mazzini e gli esponenti di centroal. Perla diatriba non si è conclusa, anzi: «L’antifascismo siamo noi, che viviamo in una Repubblica democratica fondata su una Costituzione che scaturisce dall’antifascismo.