Sbalzato dalla vettura dopo lo schianto | tragedia sull' E45 muore un automobilista

Ancora una sciagura stradale al confine tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna. A macchiarsi di sangue è stata questa volta l'E45, teatro di un incidente con esito drammatico nel tratto tra Pievesestina e Casemurate. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Stradale, un automobilista ha

Incidente mortale sulla E45: uomo sbalzato dall’abitacolo

È morto sul colpo poco dopo le 15:40 sulla E45 nel tratto di superstrada che taglia Matellica, un chilometro dopo il confine tra la provincia di ...

Incidente mortale sulla E45: automobilista sbalzato dall’abitacolo perde la vita

È morto sul colpo poco dopo le 15:40 sulla E45 nel tratto di superstrada che taglia Matellica, un chilometro dopo il confine tra la provincia di ...

Incidente a Ravenna, morto un ragazzo di vent'anni: «Sbalzato fuori dall'auto». Il maxi-schianto tra quattro mezzi

Un maxi-incidente che ha visto coinvolte quattro vetture ha visto la morte di un ragazzo di appena vent'anni alle prime ore dell'alba di oggi, martedì 29 ottobre, alle porte ...

Studente di 15 anni morto mentre va in classe: impatto devastante tra auto e scooter

La tragedia prima dell'ingresso in classe: la vittima è il giovanissimo Kevin Gentilin, che viaggiava in sella alla sua Vespa. Inutili i soccorsi, il ragazzo è morto sul colpo ...