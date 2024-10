Probabili formazioni Empoli-Como | undicesima giornata Serie A 2024 25

Leggi tutto su Sportface.it

Le formazioni ufficiali di Empoli-Como, match dell'ottava giornata di Serie A 2024/2025. Alle ore 18.30 di lunedì 4 novembre, con diretta tv su Dazn in esclusiva, si scende in campo allo stadio Castellani per quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto per la lotta salvezza, anche se le due squadre hanno dimostrato di avere valori e di poter evitare anzitempo la retrocessione Chi la spunterà, la formazione toscana o quella lombarda? Sportface seguirà l'incontro con tutti gli aggiornamenti del caso, per il momento scopriamo assieme le possibili scelte dei due tecnici, Roberto D'Aversa e Cesc Fabregas. Empoli – Di nuovo in casa gli azzurri e questa volta per uno scontro diretto. D'Aversa perde Goglichidze per squalifica, Solbakken titolare con Colombo. Como – Solito attacco fantasia per Fabregas, Fadera e Strefezza esterni con Nico Paz alle spalle di Cutrone nel 4-2-3-1.