Quotidiano.net - Perché l’accredito delle pensioni di novembre è in ritardo? Ecco quando le pagano

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Roma, 12024 – In queste ore molti pensionati che stanno consultando la home banking non hanno trovatodella pensione sul conto corrente bancario. Un versamento che di norma viene effettuato il primo giorno di ogni mese.diinGeneralmente levengono versate (sui conti correnti) e pagate (in Posta) il primo giorno bancabile del mese. Vale a dire il primo giorno non festivo. Nella maggior parte dei casi, dunque, levengono versate/accreditare già il primo giorno del mese (così è avvenuto da febbraio a oggi ad esclusione dei mesi di giugno e settembre). Il primoè però, sempre, un giorno festivo. Il versamento della pensione dovrebbe avvenire il 2. Ma ciò, quest'anno, non avverrà in tutti i casi.