MotoGp Malesia, super Bagnaia a Sepang. Pecco vola nelle libere e nella practice (Di venerdì 1 novembre 2024) Sepang, 1 novembre 2024 - Francesco Pecco Bagnaia è stato il più veloce nella practice 1 della MotoGp in Malesia. Il pilota Ducati ha fermato il cronometro al tempo di 1'57"679, rifilando così 5 centesimi allo spagnolo Jorge Martin su Ducati Prima Pramac, caduto senza conseguenze a 2' dalla fine della sessione. Terzo Enea Bastianini su Ducati a quasi 2 decimi dalla vetta, seguito da Maverick Vinales su Aprilia (+0"462). Quinto Alex Marquez su Ducati Gresini (+0"617), sesto Fabio Quartararo su Yamaha (+0"624). Settimo Franco Morbidelli su Ducati Prima Pramac (+0"631), ottavo posto per Alex Rins su Yamaha, nono Jack Miller su Ktm e decimo Marc Marquez su Ducati Gresini. FP1 Pecco primo anche nelle FP1 del mattino col tempo di 1"58"795. Sport.quotidiano.net - MotoGp Malesia, super Bagnaia a Sepang. Pecco vola nelle libere e nella practice Leggi tutto su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 - Francescoè stato il più veloce1 dellain. Il pilota Ducati ha fermato il cronometro al tempo di 1'57"679, rifilando così 5 centesimi allo spagnolo Jorge Martin su Ducati Prima Pramac, caduto senza conseguenze a 2' dalla fine della sessione. Terzo Enea Bastianini su Ducati a quasi 2 decimi dalla vetta, seguito da Maverick Vinales su Aprilia (+0"462). Quinto Alex Marquez su Ducati Gresini (+0"617), sesto Fabio Quartararo su Yamaha (+0"624). Settimo Franco Morbidelli su Ducati Prima Pramac (+0"631), ottavo posto per Alex Rins su Yamaha, nono Jack Miller su Ktm e decimo Marc Marquez su Ducati Gresini. FP1primo ancheFP1 del mattino col tempo di 1"58"795.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a Sepang. Pecco vola nelle libere e nella practice;, le prequalifiche in diretta:giro. Pecco chiude in testa davanti a Martin;nelle pre-qualifiche del Gp, è testa a testa con Martin. Iannone è penultimo;: Peccosubito a mille nelle Libere;primo nella Practicea Sepang;| Sepang, Libere 1: è subitoIannone 9°!; Approfondisci 🔍

MotoGP, Malesia: Pecco Bagnaia subito a mille nelle Libere

(msn.com)

Eccellente nono posto per il rientrante Andrea Iannone Le prove Libere a Sepang, sede del GP della Malesia (penultima tappa del Mondiale), hanno visto un super Pecco Bagnaia in pista. Il Campione del ...

MotoGp Malesia, super Bagnaia a Sepang. Pecco vola nelle libere e nella practice

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Super Bagnaia primo nella Practice MotoGp a Sepang

(iltempo.it)

SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia, con uno straordinario 1’57"679, ha fissato il miglior tempo nella Practice 1 ...

MotoGP, Gp Malesia pre qualifiche: zampata Bagnaia e Martin secondo cade nel finale. Marquez si salva, Iannone no

(sport.virgilio.it)

Un gran bel ritmo di Martin ma poi alla fine arriva il tempone di Bagnaia e Jorge per batterlo finisce per terra. E’ venerdì ma c’è già tensione alle stelle al Gran Premio di Malesia penultima prova ...