MotoGp Bagnaia | Non correrei a Valencia anche a costo di perdere il titolo

(Di venerdì 1 novembre 2024) Singapore, 1 novembre 2024 – Dopo le inondazioni in Spagna e a, giusto correre ilsul circuito? “Non penso sia giusto correre lì. Spero che prendano in considerazione che a livello etico non è la situazione giusta né la cosa corretta.diil Mondiale, io anon sono disposto a correre”. Lo ha detto il pilota della Ducati Peccoin corsa per ilpiloti con lo spagnolo Jorge Martin,lui sulla stessa lunghezza d’onda: “se l’impianto fosse a posto, sarebbe comunque complicato: per il rispetto dovuto agli abitanti, maper la logistica del Gran Premio, per gli spostamenti nostri e del pubblico. È più logico gareggiare da un’altra parte”. (Fonte Adnkronos) Foto/Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.