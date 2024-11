Oasport.it - Moto2: Jake Dixon svetta nella prima sessione di prove libere a Sepang. Lontani gli italiani

Si chiude nel segno diladivalida per il GP della Malesia, diciannovesimo nonché penultimo appuntamento del Motomondiale 2024 di. In una pista quasi asciutta il britannico ha ben figurato, anche se le indicazioni più chiare arriveranno solo nelle pre-qualifiche. Il pilota in sella CFMOTO Aspar Team nello specifico ha segnato il crono di 2:06:255, rifilando +0.206 al neo Campione del Mondo Ai Ogura (MT Helmets – MSI), il quale in totale leggerezza si è reso artefice di un segmento ben costruito, in cui si è migliorato giro dopo giro. In ritmo poi per due OnlyFans American Racing Team di Marcos Ramirez e Jorge Navarro, rispettivamente terzo e quarto con +0.334 +0.524. Quinta piazza poi per Manuel Gonzalez (Gresini) con +0.563, mentre Denis Oncu (Red Bull KTM Ajo)si è accomodato al sesto posto con +0.577.