Mammina – Pizza e cucina genuina nuova sede romana all’EUR

(Ildenaro.it - venerdì 1 novembre 2024), brand di ristorazione di origine napoletana, il 29 ottobre ha inaugurato unanel quartiere EUR, in Piazzale Luigi Sturzo 28. Questo store rappresenta l’ottavo tassello di una catena in continua espansione, già affermata con gli altri locali sul territorio nazionale, e promette di portare l’autenticità dei sapori italiani in un quartiere simbolo della capitale. Il Ristoranterappresenta una celebrazione della tradizione culinaria italiana, offrendo piatti ispirati alle ricette tramandate di generazione in generazione. Il menù, curato con amore e passione, include una vasta selezione di specialità regionali, come i ravioli capresi, gli spaghetti alla Nerano o alla Carbonara, che trasportano i clienti in un viaggio attraverso i sapori autentici dellaitaliana.