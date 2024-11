Ladri ha colpito all'interno del cimitero di via Prelle a Bairo, portando via una trentina di vasi portafiori dalle tombe dei defunti, tra l'altro nell'imminenza della ricorrenza del 2 novembre. A esprimere tutta propria indignazione per Torinotoday.it - Ladri scatenati al cimitero di Bairo: portati via 30 vasi portafiori dalle lapidi e dalle tombe Leggi tutto su Torinotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Torinotoday.it: La notte di mercoledì 30 ottobre 2024 una banda diha colpito all'interno deldi via Prelle a, portando via una trentina didei defunti, tra l'altro nell'imminenza della ricorrenza del 2 novembre. A esprimere tutta propria indignazione per

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:aldi Bairo: portati via 30 vasi portafiori dalle lapidi e dalle tombe;al-;aldi Mizzana, trafugati vasi di marmo;nei cimiteri, a Collegno sventato furto di 600 vasi in rame;aldi Magenta: rubati rame e bronzo;in azione nel: rubati gli oggetti in rame e danneggiate le lapidi; Approfondisci 🔍

Ladri in azione al cimitero, rubati portafiori e portalampade

(casertace.net)

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Una brutta domenica per quanti si sono recati al cimitero questa mattina: ignoti, probabilmente durante la notte, hanno razziato tutti i portalampade e i portafiori in ...

Cimitero di Napoli, ossa a vista e furti anche nel “Quadrato degli uomini illustri”

(ilmattino.it)

Il cimitero monumentale di Napoli è un coacervo di bellezza e immondizia, arte e degrado, memoria e dimenticanza. Ad ogni angolo tombe crollate e marmi a terra, in ogni viale vegetazione ...

Ladri di rame nei cimiteri, arresti in provincia di Messina e Palermo

(msn.com)

MESSINA – Si erano specializzati in furti seriali nei cimiteri di diversi paesi tra le province di Messina e Palermo per impossessarsi di rame.

FURTI AL CIMITERO. Vita facile per i ladri: mancano le telecamere. “Ma il progetto per installarle c’è”

(casertace.net)

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Furti a raffica al cimitero tra il malcontento di quanti hanno nel luogo sacro i propri cari e le forze dell’ordine per le quali è impossibile agire senza l’aiuto di un ...