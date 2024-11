Jaecoo 7, il Suv ambizioso - Omoda e Jaecoo si gettano nel sovraffollato mercato del segmento C con un SUV ambizioso che vuole far breccia sia in chi ama comodità ed eleganza, sia in chi cerca il brivido di esperienze al limite. Jaecoo 7, infatti, abbina la classe di un veicolo di città nel quale spicca un tetto panoramico (apribile in parte) di più di un metro quadrato di superficie alla robustezza di un fuoristrada. Il risultato è un'auto camaleontica che si comporta bene in entrambe le modalità. L'impatto visivo della Jaecoo 7 è di quelli che si fanno apprezzare. Linee decise e tirate, maniglie a scomparsa, calandra importante e interessanti gruppi ottici. E un a volta a bordo non mancano le note positive. Partiamo da un dato di fatto che evita al cliente di dover perdere la testa nella scelta degli accessori. Su Jaecoo 7 è tutto di serie e fine dei giochi. Iltempo.it - Jaecoo 7, il Suv ambizioso Leggi tutto su Iltempo.it (Iltempo.it - venerdì 1 novembre 2024)- Omoda esi gettano nel sovraffollato mercato del segmento C con un SUVche vuole far breccia sia in chi ama comodità ed eleganza, sia in chi cerca il brivido di esperienze al limite.7, infatti, abbina la classe di un veicolo di città nel quale spicca un tetto panoramico (apribile in parte) di più di un metro quadrato di superficie alla robustezza di un fuoristrada. Il risultato è un'auto camaleontica che si comporta bene in entrambe le modalità. L'impatto visivo della7 è di quelli che si fanno apprezzare. Linee decise e tirate, maniglie a scomparsa, calandra importante e interessanti gruppi ottici. E un a volta a bordo non mancano le note positive. Partiamo da un dato di fatto che evita al cliente di dover perdere la testa nella scelta degli accessori. Su7 è tutto di serie e fine dei giochi.

Jaecoo 7, il Suv ambizioso

Omoda e Jaecoo si gettano nel sovraffollato mercato del segmento C con un SUV ambizioso che vuole far breccia sia in chi ama comodità ed eleganza, sia in chi cerca il brivido di esperienze al limite.

Nuova Jaecoo 7, come va il SUV cinese 1.6 turbo benzina

Prova ed impressioni di guida a bordo della nuova Jaecoo 7 SUV cinese con motore ibrido plug-in e trazione integrale AWD.

Jaecoo 7, la prova de Il Fatto.it – Il suv da città che non teme l’off-road – FOTO

La scena dei suv urbani si arricchisce di un nuovo protagonista: Jaecoo 7, secondo capitolo dell’offerta del gruppo cinese Chery in Italia. Dopo Omoda 5 arriva infatti questo modello, lungo 4,5 m, che ...

JAECOO 7 arriva in Italia: il SUV urbano di Chery con design elegante e tecnologia all'avanguardia JAECOO 7 debutta in Italia:

Con un design ispirato ai fuoristrada classici e dotazioni di alta gamma, il nuovo JAECOO 7 combina potenza e comfort in un SUV pensato per chi ...