Israele fuga di informazioni riservate dall’ufficio del premier Netanyahu per compromettere l’operazione su Gaza Diversi sospetti arrestati

Ora è una notizia di dominio pubblico. Il giudice del tribunale di Rishon Lezion ha revocato parzialmente l'ordinanza di secretazione relativa a un'indagine in corso nell'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu su una presunta fuga di informazioni riservate. Il giudice Menachem Mizrahi conferma che la scorsa settimana lo Shin Bet, la polizia israeliana e le IDF hanno avviato una fase aperta dell'indagine, congiunta, «su una sospetta violazione della sicurezza nazionale». A parlare delle indagini sono i media di Tel Aviv, tra cui Haaretz e Times of Israel. «sospettiamo che la fuga di notizie abbia ostacolato il raggiungimento degli obiettivi di guerra di Israele», afferma Mizahi. «Diverse persone sono state arrestate per essere interrogate e le indagini sono in corso», ha aggiunto il giudice.

Dati rubati, le informazioni vendute agli 007 di Israele. Le intercettazioni: «La Chiesa nostro cliente»

L’accordo con gli uomini dei servizi segreti israeliani per uno scambio di informazioni e il «mandato» dalla chiesa per fermare la brigata Wagner. Dall’informativa ...

Israele bombarda ancora Beirut: raid sulla conferenza stampa di Hezbollah. Blinken incontra Netanyahu a Gerusalemme

Il sud di Beirut continua a essere bersaglio dei bombardamenti israeliani. I media statali libanesi hanno dato notizia martedì di un attacco israeliano contro la zona meridionale di Beirut, durante un ...

Segui la diretta della guerra tra Israele e Hamas del 23 ottobre

Nuova rete di spie israeliane per l'Iran: “Volevano uccidere uno scienziato nucleare”. Blinken vede il premier israeliano. Sale a 13 morti e 57 feriti il ...

Fuga di notizie sui piani di Israele per attaccare l'Iran: gli Stati Uniti indagano

Gli Stati Uniti sono preoccupati per la diffusione non autorizzata di documenti top secret che riguardano i preparativi di Israele per attaccare l'Iran ...