Ilgiorno.it - Incubo treni in Lombardia: “La gestione Trenord è un fallimento e costa il doppio della media nazionale”

"La proposta di eliminare corse e sopprimere fermate è irricevibile e non è una proposta all'altezzache continua ad essere la regione italiana più efficiente, malgrado". Questa l'opinione dell'ex parlamentare Jonny Crosio (Fratelli d'Italia) che interviene nello scottante dibattito sul trasporto ferroviario. E all'indomanirimodulazione del servizio annunciata da Regione. "Dopo aver passato gli ultimi due anni con la linea ferroviaria chiusa per sei mesi per "importanti" lavori di ammodernamento e aver speso decine di milioni di euro – dice Crosio –, la soluzione per risolvere le criticità è eliminare corse e sopprimere fermate? Più che la risposta a un problema è l'ammissione di ungeneraledel trasporto ferroviario lombardo". Crosio non le manda a dire.