Sport.quotidiano.net - Il primo sigillo dello scozzese con i salentini il 23 ottobre 2022. Ferguson si scalda. Il Lecce nel mirino

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: Ilsoffre, Gotti rischia. Ma si rialza battendo l’Udinese. La firma? L’ennesima e ultima scoperta di Pantaleo Corvino: Patrick Dorgu, nazionale danese di 20 anni, 2 reti nell’intera scorsa stagione, già due gol in quella appena iniziata. "È figlio della nostra programmazione, il frutto economico lo vedremo in futuro. Ora ce lo godiamo noi ma ogni partita dimostra di essere un predestinato". A dipingerlo così, iniziando a dipingergli addosso l’etichetta dell’ennesima plusvalenza della carriera è Pantaleo Corvino: ovvero il diesse dele il direttore sportivo delBologna di Saputo in serie A, che scommette sul suo talento in vistascontro con il passato in programma domani al Dall’Ara. Il Bologna è nato con lui e decollato anni dopo con Sartori.