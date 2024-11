Il Forum WLA 2024 a Shanghai si conclude con uno sguardo rivolto verso il futuro con l'eccellenza scientifica - Shanghai, Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)



Il World Laureates Forum 2024 (WLA Forum) si è tenuto a Shanghai dal 25 al 27 ottobre presso la sede permanente del Forum nell'area speciale Lin-gang della città. Il Forum ha riunito quasi 300 scienziati e rappresentanti del mondo accademico, dell'industria e degli istituti di ricerca, tra cui 11 premi Nobel, oltre 50 scienziati stranieri di spicco, più di 40 accademici e scienziati senior cinesi e circa 100 giovani scienziati di spicco provenienti dalla Cina e dall'estero. Il Forum di quest'anno, intitolato "Excellence in Science", ha proposto quasi un centinaio di attività di alta qualità, tra cui Forum, presentazioni, interviste e discussioni. La cerimonia di apertura del Forum ha visto la presentazione del Premio WLA 2024.

