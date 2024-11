Nerdpool.it - Gli Anelli del Potere: Cosa Sono i Silmaril?

(Nerdpool.it - venerdì 1 novembre 2024)- Idelle gemme di straordinaria importanza nel mondo di J.R.R. Tolkien, secondi solo all’Unico Anello di Sauron per significato. Sebbene non siano frequentemente menzionati durante il viaggio di Frodo ne Il Signore degli, la loro rilevanza si fa sentire nel contesto più ampio della sua mitologia. Nella serie The Rings of Power di Amazon, i riferimenti aisporadici, ma ogni volta che vengono citati, viene mostrato il rispetto e l’ammirazione che suscitano. L’Importanza deiin GlidelNonostante Glidelnon approfondisca a sufficienza la storia deia causa dei diritti limitati di Amazon sui lavori postumi di Tolkien, gli autori hanno trovato modi per integrarli nella trama.