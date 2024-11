Calciomercato.it - Giuntoli prepara un altro colpo a sorpresa: torna l’ex Serie A

(Di venerdì 1 novembre 2024)unper la difesa della Juventus.A puòre a gennaio: le ultime di calciomercato La dirigenza della Juventus, dopo il grave infortunio di Bremer, è costretta are sul mercato anche per la prossima sessione invernale in programma a gennaio. Come ammesso dallo stesso, il club si sta già guardando intorno per un nuovo difensore.‘riapre’ il mercato della Juventus: il nome aper la difesa dei bianconeri (Foto LaPresse) – Calciomercato.itCome vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, uno dei nomi accostati ai bianconeri è quello delInter Milan Skriniar. Stando alle ultime indiscrezioni, nel caso in cui il difensore slovacco dovesse lasciare il PSG, il club parigino sarebbe intenzionato a cederlo a titolo definitivo.