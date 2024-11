Fucilate in via Balatelle | arrestato un 22 accusato di tentato omicidio

Balatelle, all’altezza del civico 29, in area ricadente nel quartiere di San Giovanni Galermo, c’era stato un tentativo di omicidio, con l’esplosioni di colpi con un fucile da caccia contro un uomo. Leggi tutto su Dayitalianews.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dayitalianews.com: Lo scorso 25 ottobre, la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ha disposto, al termine di indagini, sul presupposto della sussistenza di gravi indizi e del pericolo di fuga, decreto di fermo nei confronti di CASTORINA Francesco, nato a Catania nel 2002. Le indagini erano partite dopo che nel pomeriggio dello scorso 24 ottobre, a Catania, in via, all’altezza del civico 29, in area ricadente nel quartiere di San Giovanni Galermo, c’era stato un tentativo di, con l’esplosioni di colpi con un fucile da caccia contro un uomo.

