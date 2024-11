Francesco Bagnaia si trova costretto a inseguire nella classifica del Mondiale MotoGP, dove accusa un ritardo di 17 punti dallo spagnolo Jorge Martin. Il centauro della Ducati, oggi capace di firmare il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Malesia proprio davanti al suo grande rivale nel duello per il titolo iridato, spera di poter recuperare un po’ di terreno sul circuito di Sepang, dove domani si disputerà la Sprint Race e domenica andrà in scena la gara sulla distanza lunga. Il ribattezzato Pecco punta a chiudere l’appuntamento in Asia in una situazione migliore rispetto a quella attuale, in modo da giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo weekend della stagione. Oasport.it - Francesco Bagnaia con fermezza: “Non correrò a Valencia, a costo di perdere il Mondiale” Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it:si trova costretto a inseguire nella classifica delMotoGP, dove accusa un ritardo di 17 punti dallo spagnolo Jorge Martin. Il centauro della Ducati, oggi capace di firmare il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Malesia proprio davanti al suo grande rivale nel duello per il titolo iridato, spera di poter recuperare un po’ di terreno sul circuito di Sepang, dove domani si disputerà la Sprint Race e domenica andrà in scena la gara sulla distanza lunga. Il ribattezzato Pecco punta a chiudere l’appuntamento in Asia in una situazione migliore rispetto a quella attuale, in modo da giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo weekend della stagione.

Francesco Bagnaia con fermezza: "Non correrò a Valencia, a costo di perdere il Mondiale"

Francesco Bagnaia si trova costretto a inseguire nella classifica del Mondiale MotoGP, dove accusa un ritardo di 17 punti dallo spagnolo Jorge Martin. Il ...

Bagnaia 'non si corra a Valencia,a costo di perdere il mondiale'

"Io a Valencia non sono disposto a correre, anche a costo di perdere quello che è il mio massimo obiettivo, ovvero vincere il titolo mondiale". E' la forte presa di posizione di Frances

Bagnaia, vincere potrebbe non bastare per riconfermarsi numero 1

Sono questi i numeri del duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia per la corona della MotoGP ... Abbastanza per tenere apertissimi i giochi, ma forse non sufficienti per andare in Malesia ...

Bagnaia batte Martin a Buriram e si porta a -17. Pecco in fiducia: «Vittoria che conta»

Certe vittorie valgono più di altre, al di là del premio immediato che garantiscono, in termini di punti o denaro. E una di queste l'ottenuta Francesco Bagnaia sulla ...