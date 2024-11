piattaforma, stile Netflix, ma dedicata ai fisioterapisti. Con clienti che si trovano in Toscana, in Emilia Romagna e in altre aree d'Italia. Così come è attivo un mercato in Svizzera, Spagna e Germania, Albania. Streamed, ideata dal fisioterapista e imprenditore Filippo Zanella, nasce 4 anni fa e, spiega lo stesso Zanella, “un fisioterapista su quattro su tutto il territorio nazionale si forma col nostro servizio. È un risultato impressionante”. Formazione online, a portata di clic. “Formazione di qualità – dichiara Zanella -. Ecco il nostro obiettivo. Scherzando la chiamiamo la 'Netflix' dei terapisti ma effettivamente il nostro è un catalogo di video di qualità, dedicato a tutti i professionisti della fisioterapia. Lanazione.it - Formazione, i fisioterapisti hanno una piattaforma dedicata Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Firenze, 1 novembre 2024 - L'intenzione è “il servizio del bene comune”. Nella pratica si tratta di una, stile Netflix, maai. Con clienti che si trovano in Toscana, in Emilia Romagna e in altre aree d'Italia. Così come è attivo un mercato in Svizzera, Spagna e Germania, Albania. Streamed, ideata dal fisioterapista e imprenditore Filippo Zanella, nasce 4 anni fa e, spiega lo stesso Zanella, “un fisioterapista su quattro su tutto il territorio nazionale si forma col nostro servizio. È un risultato impressionante”.online, a portata di clic. “di qualità – dichiara Zanella -. Ecco il nostro obiettivo. Scherzando la chiamiamo la 'Netflix' dei terapisti ma effettivamente il nostro è un catalogo di video di qualità, dedicato a tutti i professionisti della fisioterapia.

