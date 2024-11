F1 pagelle qualifiche sprint GP Brasile | prima fila McLaren Leclerc terzo

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ledelle, che hanno visto Oscar Piastri centrare la pole position davanti a Lando Norris e a Charles. Questo ordine di partenza sarà valido solo per la gara di domani. PIASTRI: 10 Oscar Piastri ottiene laposizione in vista della garadi domani. L’australiano ha cominciato la sessione nell’ombra, ma nel corso delleè riuscito a trovare il giusto ritmo fino all’ultimo giro, dove è riuscito a mettersi in mostra. NORRIS: 9.5 Lando Norris manca la pole per una manciata di millesimi. Buona la prestazione del numero quattro, che però forse sognava qualcosa di più grande. La gara è però domani e l’inglese cercherà la vittoria nella: 9+ Charlesfirma ilmiglior tempo nella sessione di, centrando la secondaalle spalle delle