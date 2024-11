Dispersa in montagna: task force per le ricerche della 90enne Concetta Di Nucci - Dopo la scomparsa di Augusto Battaglini, ritrovato purtroppo senza vita nella zona boschiva di Sezze, sono in corso dalla serata di mercoledì 30 ottobre le ricerche dei vigili del fuoco del comando di Latina di una donna di 90 anni, Concetta Di Nucci, scomparsa dalla sua abitazione a Monte San Latinatoday.it - Dispersa in montagna: task force per le ricerche della 90enne Concetta Di Nucci Leggi tutto su Latinatoday.it (Latinatoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Dopo la scomparsa di Augusto Battaglini, ritrovato purtroppo senza vita nella zona boschiva di Sezze, sono in corso dalla serata di mercoledì 30 ottobre ledei vigili del fuoco del comando di Latina di una donna di 90 anni,Di, scomparsa dalla sua abitazione a Monte San

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inper le ricerche della 90enne Concetta Di Nucci; Maltempo: taskforce di 25 speleologi per cercare il disperso e per domani nuova allerta meteo; Disperso un fungaiolo: ricerche nella notte, l’ansia della famiglia. Maxisull’Appennino; Foligno, ritrovato l'80enne che si era perduto da 24 ore nei boschi; Approfondisci 🔍

Maltempo Sardegna, task force speleologi per ricerche disperso

(msn.com)

La prefettura di Cagliari ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico nel Comune di Siliqua, sud Sardegna, per la ricerca del ragazzo disperso nell'area di Monte Arcosu, sorpreso nella notte dal ...

Davide Manca, una task force di amici e parenti per cercarlo: «Aiutateci»

(unionesarda.it)

Appello sui social, l’appuntamento è per domani alle 7 del mattino. Il 41enne è stato travolto dalla furia del nubifragio di sabato notte ...

Maltempo Sardegna, task force speleologi per ricerche disperso

(ansa.it)

Maltempo Sardegna, task force speleologi per ricerche disperso Venticinque tecnici impegnati nell'oasi di Monte Arcosu CAGLIARI , 27 ottobre 2024, 15:27 ...

Ancora nessuna traccia dei dispersi in montagna

(rainews.it)

Ieri il maltempo ha costretto a una nuova sospensione delle ricerche di Giorgio Lanciotti, il 35enne di Roseto disperso da più di una settimana sul Gran Sasso, dov'era salito per un'escursione in ...