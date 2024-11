Lopinionista.it - Debutta “Voglio vederti danzare”, il concerto dedicato a Franco Battiato in tour dal 3 dicembre

Leggi tutto su Lopinionista.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) ROMA – Aperte le prevendite per ildi, la nuova produzione di Menti Associate con la collaborazione esecutiva di Good Vibrations Entertainment, dedicata a, indiscusso e indimenticabile Maestro della musica contemporanea italiana, che partirà con un’anteprima assoluta al Teatro Olimpico di Roma il 32024. La carriera dell’artista siciliano può essere vista come un viaggio continuo e in evoluzione, che attraversa fasi di sperimentazione, pop colto, mistica, classica e spirituale, dimostrando la sua capacità unica di reinventarsi senza mai perdere la sua essenza di artista visionario e ricercatore.