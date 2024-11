Gamerbrain.net - Death Note Killer Within: Gameplay Trailer, Uscita e dettagli

(Di venerdì 1 novembre 2024) Come vi abbiamo già anticipato, tra i giochi GRATIS per gli abbonati PlayStation Plus a Novembre 2024, vi è, sviluppato da Bandai Namco e inquesto mese anche su PC Steam, per la precisione a partire dal 5 Novembre 2024.: Primosvelatiè un gioco online, con supporto cross-play, dove due squadre da 10 giocatori si danno battaglia online, allo scopo di sottrarre ila Kira o eliminare L, una volta scoperte le rispettive identità. Nei panni di Kira ed uno dei suoi seguaci o di L e dei suoi investigatori, i giocatori dovranno stanare ilnascosto, dando vita a partite avvincenti e ricche di colpi di scena, tra verità e inganni, soltanto la squadra più abile sarà in grado di avere la meglio.